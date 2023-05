Il più lungo scambio nella storia del badminton | 211 colpi in 3 minuti video

Leggi su agi

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Unoinfinito di 211che è il nuovo record mondiale per una partita di, sport in cui il volano viaggia a ritmi frenetici: a stabilirlo sono state le malesi Thinaah Muralitharan e Pearly Tan e le giapponesi Rena Miyaura e Ayako Sakuramoto negli ottavi di doppio femminile ai Malaysia Masters. Il precedente primato di 195risaliva allo scorso anno, sempre nel doppio donne, durante una partita ai Korea Open. Il volano non ha toccato terra per ben trefinché le malesi non si sono aggiudicate locon una smorzata preceduta da una finta, facendo esplodere il pubblico in una standing ovation. Sit back, relax and enjoy this monumental rally !@HSBC Sport#HSBC#BWFWorldTour #MalaysiaMasters2023 ...