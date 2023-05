Il piano risparmi | 50 milioni da tagliare Aiutano i big in scadenza | ma i prestiti

(Di venerdì 26 maggio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

L'obiettivo della Juventus per la prossima stagione è abbattere il monte ingaggi, così da poter tenere i conti in equilibrio anche senza le coppe europee. Ilrisparmio sugli stipendi ha un obiettivo minimo già abbastanza delineato: 50 milioni di euro. Ma il ridimensionamento potrebbe essere molto più profondo. Di certo, conti alla mano, alla ...

Il piano risparmi Juve: 50 milioni da tagliare. Aiutano i big in scadenza, ma i prestiti... La Gazzetta dello Sport

Il piano risparmio sugli stipendi ha un obiettivo minimo già abbastanza delineato: 50 milioni di euro. Ma il ridimensionamento potrebbe essere molto più profondo. Di certo, conti alla mano, alla ...