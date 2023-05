Il pianeta preistorico | usati dei polli per ricreare il suono dell' accoppiamento dei dinosauri

Ilmostra con dei rendering realistici com'era la terra 66 milioni di anni fa, quando a dominarla erano i dinosauri. La docuserie in cinque parti sfrutta le ultime tecnologie di ...Tra le le nuove uscite di Apple TV+ per maggio 2023 c'è anche il ritorno dell'acclamata serie tv Il, che debutta proprio oggi 23 maggio sulla piattaforma di streaming on demand con le prime due puntate della seconda stagione. Le puntate inaugurali de Il2 ...Per questo aspettavamo di scrivere questa recensione de Il2 con impazienza e gioia, per dare spazio e risalto a una produzione che non è degna di nota solo perché mette questi ...

Il pianeta preistorico: usati dei polli per ricreare il suono dell ... Movieplayer

Il Pianeta Preistorico è probabilmente la docuserie più apprezzata di Apple TV+. Sia i bambini che gli adulti hanno guardato la prima stagione, creata con estrema attenzione ai dettagli ed accuratezza ...Da oggi è disponibile su Apple TV+ la divertente commedia Platonic con Seth Rogen e Rose Byrne. Ecco tutti i dettagli.