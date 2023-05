Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dell'1,11% a 72,63 dollari al barile. . 26 maggio 2023In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 59 punti (+0,18%), quelli sullo S&P 500 salgono di 9,25 punti (+0,22%), quelli sul Nasdaq sono indi 55 punti (+0,39%). IlWti al ...Con i future su Wall Street insulle attese di un accordo, le Piazze del Vecchio Continente ... Ilè poco mosso con il wti sopra 72 dollari al barile e il brent che viaggia a 76,5 ...

Il petrolio è in rialzo a New York a 72,63 dollari Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,11% a 72,63 dollari al barile. (ANSA).LONDRA (Reuters) - I prezzi del petrolio rimangono stabili, con il mercato che soppesa i commenti contrastanti della Russia e dell'Arabia Saudita sull'offerta di greggio in vista della prossima riunio ...