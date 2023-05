Il perfetto manifesto della grande farsa della giustizia sportiva

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Al direttore - Il ministro Giancarlo Giorgetti, giorni fa, ha detto una cosa saggia sul tema delle sanzioni alla Juventus. “Se la Juventus ha fatto un falso in bilancio perché gli devo togliere i punti? Se io ragionassi come l’Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza gli sequestro lo stadio, visto che è l’unica squadra che ha fatto lo stadio di proprietà gli creo un danno economico su quello. Va ripensato un po’ tutto, sennò diventa un casino”. Gli si può dar torto?Giulia Martini Ho avuto il piacere, se così si può dire, di discutere ieri mattina, su Radio 24, con Marco Di Lello, avvocato, già presidente del comitato Mafia e sport e procuratore aggiuntoFederazione italiana giuoco calcio. E in quel contesto, ho avuto il piacere di ascoltare, dalla viva voce di un protagonista attivo del mondo...