Il Papa non sta bene | annullate tutte le udienze

(Di venerdì 26 maggio 2023) La febbre ferma Francesco, annullati tutti gli incontri in agenda. Riposo assoluto in vista dell'incontro di lunedì con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

... "Dove sono gli sforzi creativi di pace Lasciamoci inquietare " ha commentato Zuppi " da questa domanda, perchérimanga solo la logica spietata del conflitto .Francesco constata il ...Si sono serviti delper portare avanti un piano vendicativo nei miei riguardi.capisco perchési faccia chiarezza su questo aspetto. I tre sono tranquilli, liberi " ha dichiarato ancora ...Francesco ha la febbre. 'Cancellate le udienze di oggi' Dagli esami di laboratorio a cui è ... Ed essendo arrivato dalla Greciasarebbe un caso autoctono, ma avrebbe il profilo del caso ...

Papa Francesco: "L'Ucraina non vuole mediazioni perché è molto forte" RaiNews

Incoraggiati dalle parole di Papa Francesco, 330 referenti del Cammino sinodale provenienti da due terzi delle diocesi italiane si sono ritrovati a Roma, il 25 e il 26 maggio, per confrontarsi in vist ...Si sono serviti del Papa per portare avanti un piano vendicativo nei miei riguardi. Non capisco perché non si faccia chiarezza su questo aspetto. I tre sono tranquilli, liberi – ha dichiarato ancora ...