(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Èpiù fitto il giallo che circonda l'compiuto anella notte del 22 maggio. È stato finalmente identificato il corpo'uomo trovato in un appartamento del palazzo di via Cogne 4 dal quale si è lanciato Claudio Giannuario. Si tratta di Luigi Stefano Corsini, un milanese di 34 anni la cui scomparsa era stata denunciata il 17 maggio al commissariato di polizia di Quarto Oggiaro dal padre. Corsini aveva fatto perdere le proprie tracce nella notte tra il 14 e il 15 maggio e del caso si era poi occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire gli spostamenti di Corsini nei giorni precedenti alla morte che dovrebbe essere avvenuta il 20 maggio, 24 ore prima del ritrovamento del cadavere nell'appartamento al primo piano di ...

Il mistero dell'omicidio-suicidio di Milano si fa sempre più complicato AGI - Agenzia Italia

Ha finalmente un nome l'uomo trovato morto nell'appartamento dove viveva un 51enne che si è tolto la vita il 22 maggio. Ma sul movente del delitto e le ragioni del suicidio è buio fitto ...Sinossi: tre uomini, un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore si trovano nello ... La strana situazione accresce il mistero quando i tre uomini pur volendo non possono uscire dalla ...