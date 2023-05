Il misterioso caso di Daniel Bameyi e dello YumYum | il difensore della Nigeria Under 20 gioca in una squadra “inesistente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Chi è, e da dove viene,? È la domanda che si pongono tutti dopo aver vistore, e molto bene, il capitanoNazionalena20 che mercoledì scorso ha battuto l’Italia per 2-0. Forte, veloce, intelligente, in grado di arginare al massimo i forti attaccanti dell’Italia20, molti dei quali già professionisti: una prestazione degna di finire con doppia sottolineatura sui taccuini degli osservatori presenti in Argentina. Il, che all’occorrenza puòre anche terzino o mediano ha (avrebbe) 17 anni e secondo Transfermartk vale 250mila euro. Varrebbe la pena investirci anche qualche milioncino, volendo. Già… ma a chi darli? Sì, perché Bambeyi viene segnato come ...