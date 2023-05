(Di venerdì 26 maggio 2023) L'attaccante delMohamedsi è detto "" dal fatto che il club non giocherà nellaLeague della prossima stagione e ha aggiunto: "Non ci sono assolutamente scuse per ...

Ilfinirà quinto e giocherà l'Europa League della prossima stagione. "Abbiamo deluso voi (tifosi, ndr) e noi stessi", ha scritto Salah, 30 anni, su twitter. "Avevamo tutto ciò di cui c'era ......guardare con timore a quello che il massimo organismo del calcio europeo potrà decidere... Juventus , Milan , Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter ,, Manchester City, ...Era arrivato solo due anni prima Paul: se Recoba è statoombra di dubbio il preferito di ... Passerà ale poi al Middlebrough e infine al Wolverhampton . La sua grinta gli consentirà di ...

Il Liverpool senza la Champions, Salah 'mi sento devastato' Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah si è detto "devastato" dal fatto che il club non giocherà nella Champions League della prossima stagione e ha aggiunto: "Non ci sono ...Una delusione cocente, senza neppure scendere in campo: il Liverpool non potrà più qualificarsi alla prossima Champions League. Ieri il Manchester United ha rifilato un sonoro 4-1 al Chelsea in quel ...