Il grillino Riccardo Tucci a processo per frode fiscale

A processo per frode fiscale il deputato M5s Riccardo Tucci: “Consentiva all’ex socio di evadere… Il Fatto Quotidiano

Cattivi tempi per i giustizialisti, in particolare per quelli a cinque stelle. Il prossimo 11 luglio infatti inizierà il processo per il deputato grillino Riccardo Tucci: secondo quanto ricostruito ...Inizierà l’11 luglio prossimo il processo per il deputato del Movimento Cinque Stelle Riccardo Tucci, accusato di aver consentito al suo ex socio di evadere le tasse emettendo fatture per 701mila e 50 ...