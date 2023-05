Il Grifone | su Prime Video in streaming da oggi

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il, la nuova serie fantasy tedesca, sbarca su Amazoncon tutti gli episodi della prima stagione ina partire da26 maggio 2023. Il, la nuova serie fantasy tedesca, sbarca su Amazoncon tutti gli episodi della prima stagione ina partire da26 maggio 2023. Il romanzo fantasy di culto di Wolfgang e Heike Hohlbein è un vero classico del genere.ha rilasciatol'epopea in sei episodi mozzafiato, riportandoci direttamente agli anni '90. I tre giovani Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) e Becky (Lea Drinda) scoprono il fantastico mondo chiamato "The Black Tower" a Krefelden nel 1994. ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Arriverà domani, venerdì 26 maggio, su Amazonla serie televisiva original tedesca intitolata Il(titolo originale: Der Greif ; titolo internazionale: The Gryphon ). Si tratta di una serie fantasy con tre ragazzi protagonisti di un'...

Il Grifone, la nuova serie fantasy tedesca, sbarca su Amazon Prime Video con tutti gli episodi della prima stagione in streaming a partire da oggi 26 maggio 2023.I film e le serie TV disponibili su Prime Video dal 22 e il 28 maggio 2023: dal fantasy Il Grifone alla pellicola Prima di andare via.