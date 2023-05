Il grande Perù di Teófilo Cubillas

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Copa América Dopo otto anni di attesa, nel 1975 torna la Copa América e con sé porta quattro importanti novità. Per la prima volta partecipano tutte le dieci nazionali iscritte alla Conmebol; non è più prevista una nazione ospitante; si giocherà con cadenza quadriennale, come i Mondiali e le Olimpiadi; il nome del torneo diventa ufficialmente Copa América (ricordiamo che dal 1916 al 1967 veniva chiamato Campeonato Sudamericano de Football). Il congresso tenutosi a Bogotà il 17 marzo del 1972 ha partorito anche una nuova formula: non più un girone unico all’italiana – nel quale la spunta chi conquista più punti – ma tre gironi da tre squadre, a giocarsi, in gare di andata e ritorno, un posto in semifinale, dove ad attendere c’è la squadra che ha vinto l’edizione precedente. A ogni modo, si è deciso di mantenere una continuità con le passate edizioni, quindi quello del 1975 è ...