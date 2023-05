‘Il figlio del fisarmonicista’ di Bernardo Atxaga | un viaggio nella cultura basca

Leggi su funweek

(Di venerdì 26 maggio 2023), considerato il più importante autore contemporaneo di lingua, ha parlato del suo Ildel Fisarmonicista, edito da 21lettere, al Salone del Libro di Torino. LEGGI ANCHE – L’affare del Danso e altri cunti’ di Raffaello Di Mauro: racconti della Sicilia del 1934, dalla Spagna allaè considerato il più importante autore contemporaneo di lingua. L’autore è solito scrivere le sue opere direttamente in basco, traducendole solamente (e a volte parzialmente) in un secondo momento in spagnolo. Il Salone del Libro di Torinosua edizione 2023 ha ospitato numerosi autori spagnoli, da Liliana Blum, ...