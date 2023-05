Il dramma dimenticato dei bambini scomparsi in Italia

(Di venerdì 26 maggio 2023) I dati pubblicati dal Ministero dell’interno per la giornata internazionale deimostrano innumeri allarmanti che registrano nei primi 4 mesi del 2023, quasi 6mila minori spariti nel nulla di cui 1.319ni e 4.589 stranieri. Numeri che secondo il report ministeriale indicano un trend sostanzialmente simile a quello registrato nel 2022, dove sono spariti 17.130 di cui 4.128 minorini e 13.002 stranieri. Ma anche se Numeri che abbiamo analizzato con Annalisa Loconsole vice presidente di Penelope Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse. «Inla maggioranza dei minori di cui si perde traccia sono stranieri che vengono associati dai servizi sociali alle comunità per poi sparire nel nulla. La loro scomparsa viene ...

Nei primi 4 mesi del 2023 quasi 6mila minori spariti nel nulla. 1.319 italiani e 4.589 stranieri. Il fenomeno è preoccupante perché parliamo di migliaia di bambini e adolescenti di cui non si sa più n ...