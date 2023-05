Il dramma di Alberto Zaccheroni | la prima intervista dopo il grave incidente

(Di venerdì 26 maggio 2023)racconta il suopersonale. L’ex allenatore del Milan è stato vittima di un gravissimodomestico, poi il coma e una lunga riabilitazione. Adesso parla per lavolta,to da ‘Il Corriere della Sera’. “Sono vivo per miracolo, ma del mese in terapia intensiva non ricordo nulla. Mi ha trovato mia moglie Fulvia accasciato a terra, in fondo alle scale, sono ruzzolato per 8-10 gradini e lei dice che ero in un lago di sangue, con la testa aperta e un occhio fuori dall’orbita. Si pensa che avessi in braccio la cagnolina di mio figlio Luca e mi sia proteso in avanti per proteggerla dal tonfo. Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno”. Foto di Jose Coelho / AnsaPoisvela altri dettagli: “la botta è stata tremenda, ...

Ha visto la morte con gli occhi, ma non ha ricordi della terribile esperienza passata, a cominciare dal mese in terapia intensiva.Zaccheroni racconta per la prima volta il suo. In un' intervista verità al Corriere della Sera l'ex allenatore, tra le altre, di Milan, Inter e Juventus si confessa. Quel maledetto 10 ...A distanza di oltre 3 mesiZaccheroni ha ripercorso l'inferno che ha vissuto, o meglio, quel poco che si ricorda. Era il 10 febbraio del 2023 quando l'ex allenatore di Udinese, Milan e Lazio fu ad un passo dalla morte ...La caduta, il colpo alla testa, il coma. parla per la prima volta dell'incidente domestico che l'ha coinvolto lo scorso 10 febbraio e nel quale, per sua stessa ammissione, ha rischiato la vita. L'ex ...

'Mi ha trovato in una pozza di sangue e poi…', il dramma di Alberto Zaccheroni: ecco le sue parole Centro Meteo italiano

Alberto Zaccheroni racconta per la prima volta il suo dramma. In un’intervista verità al Corriere della Sera l’ex allenatore, tra le altre, di Milan, Inter e Juventus si confessa. Quel maledetto 10 ...La caduta, il colpo alla testa, il coma. Alberto Zaccheroni parla per la prima volta dell'incidente domestico che l'ha coinvolto lo scorso 10 febbraio e nel quale, per sua stessa ammissione, ha ...