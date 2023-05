Il dopo Gori | nel sondaggio del centrosinistra in pole Carnevali | ma a ruota Gandi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 maggio 2023) Bergamo. Stasera, venerdì, è in programma un incontro tra alcuni esponenti di spicco del Partito Democratico di Bergamo, tra cui il sindaco Giorgio, Davide Casati, Sergio, Massimiliano Serra, Elena: un confronto preparatorio in vista delle elezioni amministrative del 2024. Al centro la discussione e l’analisi sui dati raccolti in unche si è snodato nell’arco di due mesi, commissionato ad una società di Venezia, e i cui risultati sono arrivati in questi giorni. Unarticolato che ha voluto tastare il polso sul gradimento del sindaco uscente e sulle simpatie dei cittadini di Bergamo nei confronti di alcuni “papabili” per il. Si tratta di politici del Pd,, centristi, ...