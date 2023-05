(Di venerdì 26 maggio 2023)di Matteo Manfredi ha confermato la presenza di Al-Khelaifi nell’offerta perdi Matteo Manfredi ha confermato la presenza di Al-Khelaifi nell’offerta per. Ecco ilUFFICIALE – «Teniamo a ribadire che l’offerta è stata presentata da Matteo Manfredi, Ceo e founder di. La società agisce infatti in qualità di Asset Manager dell’operazione, nella quale investono Aser Ventures e Qatar Sports Investments».

...Al - Khelaifi nell'offerta per l'acquisto della SampdoriaCapital di Matteo Manfredi ha confermato la presenza di Al - Khelaifi nell'offerta per l'acquisto della Sampdoria. Ecco il. ...'Dalle indagini - si legge nel provvedimento del gip - è emersa una malada parte della ... coordinati dalla Procura, hanno ipotizzato che alcuni degli indagati avrebberoimporti ......Al - Khelaifi nell'offerta per l'acquisto della SampdoriaCapital di Matteo Manfredi ha confermato la presenza di Al - Khelaifi nell'offerta per l'acquisto della Sampdoria. Ecco il. ...

Il comunicato di Gestio Capital sull’offerta per l’acquisto della Sampdoria Blogo Sport

Gestio Capital di Matteo Manfredi ha confermato la presenza di Al-Khelaifi nell’offerta per l’acquisto della Sampdoria. Ecco il comunicato. COMUNICATO UFFICIALE – «Teniamo a ribadire che l’offerta è ...Gestio Capital di Manfredi ha confermato la presenza di Al-Khelaifi (Qatar Sports Investments) nella trattativa d’acquisto della Sampdoria Gestio Capital di Matteo Manfredi ha confermato la presenza d ...