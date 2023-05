Il cibo è integrazione

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 maggio 2023) «Erano solo le nove del mattino e la cucina era già traboccante, ogni angolo e ripiano era occupato dalle prelibatezze di Marjan. Le verdure marinate (torshi di mango, melanzane con il solito assortimento di sette spezie) riempivano fino all’orlo i grandi recipienti trasparenti posati sul tavolo al centro della cucina. E a sobbollire sui fornelli c’erano una piccola pentola di zuppa di cipolle bianche, l’ultima pentola di zuppa di lenticchie rosse e una pentola più grande di abgusht, una ricca pietanza a base di agnello, piselli spezzati e patate. Quest’ultima ricordava a Marjan le sere di inizio primavera in Iran, quando i fiori di ciliegio tremavano ancora sotto le ultime gelate e i samovar fischianti aiutavano a lavare via il retrogusto di zafferano e lime essiccato con del buon tè nero Darjeeling». Avete mai letto “Caffè Babilionia”? Se non l’avete fatto, il consiglio è quello di ...