Il caso dell’uomo morto a Milano contagiato dalla Candida auris | Bassetti avverte | «Alta mortalità | più attenzione in ospedale»

(Di venerdì 26 maggio 2023) Iloggi 26 maggio all’Sacco didopo essere statodal fungodovrebbe innanzitutto mettere in guardia chi lavora in, spiega l’infettivologo Matteoall’AdnKronos, che invita i colleghi a un «gran lavoro di controllo delle infezioni» considerando l’pericolosità del fungo. L’uomoera stato ricoverato per un ictus, dopo essere rientrato in ItaliaGrecia. Dagli esami del Sacco sono emerse diverse positività, tra cui quella allache lo avrebbeprima del suo ritorno in Italia, dove ...

Il diritto inalienabileè quello della libertà, del ... Non è unche io usi in questa canzone una frase di Mandela "Our ...Ilmorto oggi 26 maggio all'ospedale Sacco di Milano dopo essere stato contagiato dal fungo Candida auris dovrebbe innanzitutto mettere in guardia chi lavora in ospedale, spiega l'......auris a causare la morte, che è spirato stamattina. In base alle informazioni attuali, risulta che il contagiato fosse da poco rientrato dalla Grecia. Si tratterebbe, quindi, di undi ...