Il caso del procuratore capo di Viterbo | un segnale importante contro i rischi di impunità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per il collegadiper non aver dato seguito alle segnalazioni del garante regionale dei detenuti Stefano Anastasia su presunte violenze avvenute nel carcere cittadino. Vedremo cosa accadrà il prossimo 29 giugno all’udienza preliminare. Un, per combattere qualsiasi tentativo istituzionale di avallare l’di chiunque abbia un ruolo ufficiale e si macchi di violenzale persone che è incaricato di custodire. I fatti sono questi: nel marzo del 2018, una delegazione dell’ufficio del garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio si reca in visita al carcere Mammagialla di. Tra loro c’è l’avvocata Simona Filippi. Effettuano colloqui ...