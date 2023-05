Il bimbo “rapito” dal Papa | la vera storia del film di Bellocchio

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Mi dicono che ildiè sbilanciato a sinistra. Neanche Spielberg, visti gli atti, aveva osato. Bah, le polemiche servono a far vedere il, anche se stantie. Ecco infatti che cosa scrivevo nel 2005 sul mensile Il Timone: «Ai tempi di Pio IX gli Stati prelevavano i figli maschi da ogni famiglia per la leva militare triennale o per mandarli in guerra. Cavour, in Crimea, si alleò coi turchi, che da secoli toglievano ogni anno un figlio alle famiglie cristiane sotto il loro dominio e li allevavano nell’islam per farne Giannizzeri. I russi, per contenere l’irredentismo polacco, portavano i piccoli cattolici in collegi ortodossi. Gli inglesi mettevano gli orfani dei loro militari irlandesi (cattolici) in collegi anglicani; tolsero i figli al poeta Shelley («ateo e di vita scandalosa») per chiuderli in collegio (anglicano). ...