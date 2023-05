Il bar della nipote del boss che spacca Buccinasco

Leggi su agi

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI – Elisa Barbaro, 23 anni, incensurata,di Rocco Papalia, apre un bar a Milano, suscitando l'indignazione di Rino Pruiti, sindaco didove la ‘ndrangheta ha messo radici da decenni attraverso gli esponenti del clan Papalia-Barbaro come attestato da numerose inchieste e sentenze definitive. L'insofferenza del primo cittadino, che si è scontrato sui social con la madreragazza, Serafina ‘Sara' (così si fa chiamare) Papalia, è rivolta anche verso i concittadini che hanno espresso sostegno all'iniziativa imprenditoriale. "Nei giorni scorsi ho appreso da mie fonti che ladi Rocco Papalia ha aperto un bar in via Lodovico Il Moro a Milano, a pochi metri dal ‘confine' con– racconta Pruiti all'AGI – come poi confermato da un post su Facebook attraverso cui la ...