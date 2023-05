Igor Taruffi a TPI | “Porteremo il Pd fuori dalle Ztl”

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 maggio 2023), lei comanda la mitica macchina organizzativa del Pd!«La macchina è senza dubbio mitica. Io, invece, sono solo uno che guida». E dove la porta?«Vogliamo dare risposte alle persone che per vivere devono lavorare giorno e notte». È un percorso?«È la collocazione giusta». Ma tutti lavorano giorno e notte!«Noi stiamo tornando a parlare a chi in questi anni di crisi ha visto ridursi i suoi salari e i suoi diritti». Ha idea dove trovarli?«Si. Ad esempio tra il 70% degli italiani che non ha votato e che ha un reddito sotto i 20mila euro di Isee». E secondo lei guardano a voi?«Spero che lo facciano. Vogliamo dare a loro una ragione per tornare a votare»., l’uomo che Elly Schlein ha messo sulla poltrona più delicata del Pd – responsabile organizzazione – non è un chiacchierone, e di questo va ...