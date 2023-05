Iacono Engie | ' puntiamo a 2 GW di rinnovabili entro 2030 tra eolico e fotovoltaico'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Mazara del Vallo (Trapani), 26 mag. - (Adnkronos) - “Attualmente contiamo su 500 MW di capacità installata rinnovabile e il nostro piano mira a raggiungere i 2 GW neltra impianti eolici e fotovoltaici. Per conseguire questi obiettivi è fondamentale una relazione continua e costante con i territori e con le istituzioni centrali unitamente a un quadro normativo e regolatorio stabile, semplificato, che ci auguriamo venga presto definito”. A dirlo è Monica, Ceo diItalia, a Mazara del Vallo, nel Trapanese, per inaugurare il primo parco agrivoltaico di grandi dimensioni realizzato in Italia, grazie a un'intesa con Amazon. In Siciliapossiede 5 impianti in esercizio (impianti eolici a Salemi/Trapani ed Elimi, impianti fotovoltaici a Lembisi e Santa Chiara e l'agrivoltaico di Mazara del Vallo) ...

L'impianto agrivoltaico di Mazara del Vallo perè pienamente coerente con la strategia di sviluppo in Italia e nel mondo " afferma Monica, CEO diItalia - . Attualmente contiamo su ...L'impianto agrivoltaico di Mazara del Vallo pere' pienamente coerente con la strategia di sviluppo in Italia e nel mondo', afferma Monica, CEO diItalia. 'Attualmente contiamo su ...L'impianto agrivoltaico di Mazara del Vallo perè pienamente coerente con la strategia di sviluppo in Italia e nel mondo - afferma Monica, CEO diItalia - . Attualmente contiamo su ...

Iacono (Engie Italia), in Sicilia anche progetti per il biometano Livesicilia.it

A tagliare il nastro oggi sono stati, tra gli altri, Monica Iacono, Ceo di Engie Italia; Giorgio Busnelli, direttore delle Categorie del largo consumo per Amazon in Europa; e il viceministro ...MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) (ITALPRESS) - Engie ha inaugurato oggi il primo parco agrivoltaico di grandi dimensioni realizzato in Italia: coniuga ...