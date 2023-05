I veri motivi per cui nessuno vuol far più il camionista? Perché non si guida | si fa il facchino

"Sento parlare di costi delle patenti, costo del lavoro: sì è vero sono temi da affrontare, ma il primo problema è che gli autisti vengono pagati per guidare e non guidano più, perché si sta per delle ...... grazie a un gioco di livelli, conin cavo e altri in rilievo, linee pulite e ovviamente ... Ma iprotagonisti sono i gioielli che brillano più delle stelle che fanno da cornice alla serata. ...Un miscuglio di fantasia e realta: personaggi e fattiinsieme ad altri inventati. Ma in modo ... Si presenta con addosso una vistosa camicia nera condorati e stampe della faccia di Bruce ...

Venerato: 'Spalletti pronto a dimettersi. I veri motivi del suo addio' AreaNapoli.it

Ma veramente... avevo deciso di non prenderlo per vari motivi, almeno inizialmente, poi però da vecchio fan della saga ieri stavo per farlo. Poi vado a vedere 70 euro per la versione standard e mi ...Giovedì scorso, dalla pancia ribollente del Franchi, erano due le frasi fatte pronunciate dalla maggior parte degli atterriti tifosi viola: dopo "Non si può perdere da questi" arrivava prontamente la ...