I vantaggi del 5G per territori e società | convegno a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 maggio 2023)(ITALPRESS) – Nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria a Piazzale Tecchio, a, si svolgerà domani il“5G: Tecnologia, Innovazione,o e Diritto”, organizzato dal Rotary – Distretto2101, dal DIETI dell’Università Federico II e dall’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente.Il workshop offrirà a cittadini e professionisti un’occasione di dibattito per fare il punto sul 5G, la sua diffusione e iche porta (e porterà) allae aial massimo della sua diffusione. Del resto, spiegano gli esperti di settore, lo standard 5G è in continua evoluzione e dispiegherà nel prossimo futuro tutte le sue potenzialità, in molti ambiti applicativi.In un momento critico per il settore delle Telecomunicazioni, con la necessità di ...