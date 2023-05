“I sinistri si fingono poveri per sembrare intelligenti” | stoccata della Francini ai radical chic Video

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag — Il monologo di Chiaraa CartaBianca ha spopolato nella bolla destrorsa, per definizione orfana e affamata di numi tutelari pret-a-porter del mondo dello spettacolo a cui mettere il cappello di appartenenza ideologica. Alla trasmissione condotta da Bianca Berlinguer l’attrice e scrittrice si è espressa, anche alla presenza di un divertito Vittorio Sgarbi, contro la casta dei, sempre menoe ormai da eoni disinteressati alle istanze operaie.contro iChiaralegge un estratto del suo quinto romanzo, Forte e chiara (Rizzoli), in cui si occupacategoria a cui appartiene la neo eletta segretaria del Partito democratico, Elly Schlein: «I ...

Basilicata: si fingono avvocato e Maresciallo per truffare una signora ... vulturenews.net

Dopo le dimissioni annunciate dalla conduttrice di "In mezz'ora" si sono subito levate proteste del Partito Democratico per via di una Rai che starebbe diventando "il megafono della destra" ...Una finta, come quelle che faceva quando si involava sulla fascia sinistra dei campi di calcio nazionali e internazionali. Così Alessio Cerci si è smarcato di due rapinatori che volevano derubarlo del ...