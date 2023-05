I Santi di Sabato 27 Maggio 2023

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sant’ AGOSTINO DI CANTERBURY Vescovo – Memoria Facoltativa† 26604Abate benedettino a Roma, fu invitato da San Gregorio Magno ad evangelizzare l’Inghilterra, ricaduta nell’idolatria sotto i Sassoni. Qui fu ricevuto da Etelberto, re di Kent che aveva sposato la cattolica Berta, di origine franca. Etelberto si convertì, aiutò Agostino e gli permise di predicare in piena libertà. Nel Natale successivo al suo arrivo in Inghilterra, più di diecimila Sassoni ricevettero il battesimo. Il Papa inviò altri missionari e nominò arcivescovo e primate…www.ebeati.it/dettaglio/27500 San LIBERIO (LIVERIO, OLIVIERO) Venerato ad Ancona www.ebeati.it/dettaglio/54800 San BRUNO DI WURZBURG Vescovo m. 271045Figlio del duca Corrado I e di Matilde di Svevia, fu capo della Cancelleria imperiale italiana ...

Monsignor Di Tolve sarà consacrato vescovo a Milano, in Duomo,2 settembre alle 10.30. ... Ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale deiMartiri Gervaso e Protaso in Novate ...ore 15:00 Serie A 37a Giornata: Spezia vs Torino (diretta esclusiva) Telecronaca: Alberto- Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando Ilpomeriggio di Serie A si ......Francesi (già vincitori assoluti di Musicultura 2021 con il nome The Jab e recenti vincitori di X Factor), Paola Turci e Chiara Francini. Nella finalissima di24 giugno sarà la volta di ...

CHIERI. SABATO 13 MAGGIO PROCESSIONE DEI SANTI ... CentoTorri

Sabato 27 Maggio serata Folk animata dal gruppo “Torre Sibiliana ... Mercoledì 31 Maggio, ore 11.00 Santa Messa ore 11.00 in Chiesa Madre e alle 18.00 Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Angelo ...La scelta di Barbiana fu perfidamente crudele: non può essere considerata come una semplice parrocchia di montagna, l’unica destinazione libera e disponibile, per «promuovere» così finalmente don Lore ...