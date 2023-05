I rossetti del desiderio | il lusso che accende la passione e perfeziona il tuo look

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 maggio 2023)che durano tutto il giorno, interamente realizzati con ingredienti naturali, confortevoli sulle labbra: che cosa c’è di più desiderabile in fatto di beauty? Idelnon sono più un miraggio. Infatti, in occasione dei suoi 20 anni, LELO, brand leader nel settore dei sex toys e del benessere sessuale, approda nel mondo del make up, portando una ventata di sensualità nel settore. Fonte: Ufficio stampa LELOLELO sbarca nel mondo del beauty Rossetto, simbolo di fascino e seduzione Se in questi 20 anni la missione dell’azienda è stata quella di aiutare le persone a scoprire i propri bisogni e desideri, a rafforzare la fiducia in sé stesse e a migliorare il loro benessere, non poteva che scegliere di creare una linea diper il suo debutto nel campo del beauty. Infatti, il rossetto da sempre ...