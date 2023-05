“I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni donati alla Fondazione Donizetti | un progetto di solidarietà

(Di venerdì 26 maggio 2023) Bergamo. In occasione del 150° anniversario dmorte di, laBanca Popolare di Bergamo ha deciso di donareteatrocinquanta volumi de “I” con l’obiettivo di finanziare dei progetti di, promossi dDon Fausto Resmini e dedicati ai più giovani. L’opera, pubblicata tra il 1840 e il 1842 è stata rieditata da Banca Popolare di Bergamo nel 1985, in occasione del bicentenario della nascita di. “Laaccoglie con grande orgoglio la donazione e la mette a dizione di tutti coloro che saranno ...

Il contenuto del volume Il volume esamina, appunto, i legami tra Manzoni e Casale a partire dall'inserimento della città e del suo duplice assedio del 1628 - 1630 nei ''. Proprio questo ...... il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ripercorrendo il pensiero cattolico e "eminentemente democratico" dell'autore dei "", aveva osservato : "Nella sua visione è la ...... con Michele Neri per l'incontro con il cantastorie (qualche cosa dei) e con Chien Barbu Mal Rasè per "La prima spada e l'ultima scopa" (omaggio a Calvino). Dalle 18 inizia il ...

Lecco, Promessi Sposi a prezzi di saldo: la casa di Lucia va all'asta per 410mila euro IL GIORNO

Seppur per vie traverse, la città umbra è legata anche a un altro capolavoro della letteratura: I Promessi Sposi. In una storica tipografia del centro, una sorta di piccolo museo, è infatti conservato ...Insegnati e studenti sul palco per un progetto unico nel suo genere. Il 30 e 31 maggio, presso il Teatro Tor Bella Monaca, le classi quinte dell’Istituto comprensivo Giuseppe Impastato di via Gastinel ...