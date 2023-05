"Gli portai del tè", ricorda, "e in sherpa english , il dialetto, gli dissi: 'Bravi, siete arrivati in cima'". "No, no, no, incidente", rispose Nima Gyalzen. "Chhewang Nima finito". E ..."Gli portai del tè", ricorda, "e in sherpa english , il dialetto, gli dissi: 'Bravi, siete arrivati in cima'". "No, no, no, incidente", rispose Nima Gyalzen. "Chhewang Nima finito". E ...

I proletari dell’Everest - Grayson Schaffer Internazionale