I migliori e i peggiori ospedali d’Italia | la classifica 2023

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali) ha presentato a Roma unadeie deiin Italia. La selezione delle strutture ha coinvolto tutte le regioni italiane, ad eccezione di quelle autonome, e sono state incluse un totale di 53su un totale di 1.004 presenti nel paese. Questi, tutti pubblici, includono sia strutture universitarie che non, e sono state considerate in base alla loro capacità, con una distinzione tracon più o meno di 700 posti letto. Gli indicatori per valutare gliPer valutare le prestazioni generali degli, l’Agenas ha considerato 6 indicatori distinti. Prima di tutto, è stato valutato il tempo di attesa nei pronto ...