I dati dell’osservatorio ESG Big Tech 2023 | cosa dice il report sul consumo di internet

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 26 maggio 2023) C’è una prassi che le grandi aziende di Bigdevono seguire. Questa si chiama “bilancio di sostenibilità”. Più che una prassi, in realtà, è un obbligo: gli enti pubblici e le società quotate in borsa hanno l’obbligo di redigerlo. Spesso, però, hanno trovato delle scorciatoie per giustificare ritardi e omissioni che hanno reso meno chiaro il quadro dell’impatto ambientale delle loro produzioni. A dire il vero, le aziende di Big– se si fa qualche eccezione – cercano di essere molto attente nel loro bilancio di sostenibilità, mettendo in campo delle iniziative che possono sicuramente cooperare al bene e alla riduzione dell’impatto energetico. Tuttavia, lo sviluppo di tecnologie sempre nuove, nonché il costante aumento dell’utilizzo dei servizi web, fanno in modo che l’impatto ambientale delle grandi aziende digitali del pianeta sia superiore a ...