I Celtics non si arrendono | vincono anche gara - 5 E Miami ora traballa

(Di venerdì 26 maggio 2023) Isono vivi e in- 5 lanciano un messaggio alla serie: se c'e' una squadra che può sfidare la storia diventando la prima in 151 serie di playoff a ribaltare uno 0 - 3 questa potrebbe ...

Butler vive una serata anonima a livello offensivo, il solo Duncan Robinsonbasta agli Heat che restano lontani edanno mai davvero l'impressione di poter riaprire un match targato. ...I Bostonhanno fatto un altro passettino in avanti verso un' impresa cheè mai riuscita a nessuno nella storia dell'NBA : vincere una serie ribaltando un 3 - 0. Al contrario il cielo si sta ......forte costruendo un vantaggio in doppia cifra chesi lascia mai sfuggire, toccando anche il +24 e accorciando ulteriormente le distanze sul 3 - 2 nella serie contro Miami. I titolari dei...

NBA, Celtics per la rimonta, Heat per le Finals: Boston-Miami gara-5 alle 2.30 su Sky Sky Sport

Nella notte italiana di oggi è giocata una partita dei playoff della stagione 2022-2023 di NBA . In campo Boston Celtics e Miami Heat, impegnati in gara-5 delle finali di Conference. Andiamo a scoprir ...Nella notte italiana di oggi è giocata una partita dei playoff della stagione 2022-2023 di NBA . In campo Boston Celtics e Miami Heat, impegnati in gara-5 delle finali di conference. Andiamo a scoprir ...