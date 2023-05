Hyundai - A Salerno il primo centro della Casa dedicato alla mobilità elettrica

(Di venerdì 26 maggio 2023) stato inaugurato ailin Italia. Si tratta dell'Autosantoro Electrified, che si occupa di vendita, assistenza e ricambi esclusivamente per i modelli elettrici e plug-in hybridcoreana. Il progetto è nato grazie all'impegnoAutosantoro, concessionariadal 1984 e attiva nel settore dal 1968. Una struttura all'avanguardia. La struttura di 3 mila metri quadrati è stata progettata appositamente per questo impiego ed è autonoma dal punto di vista energetico. La sede ospiterà anche workshop ed eventi con partner istituzionali per informare il pubblico in merito...

Con l'inaugurazione della sede Electrified di, Autosantoro diventa il primo concessionario a offrire in Italia la mobilità zero emissionicon una formula a tuttotondo, oltre a porsi ...La divisione italiana della casa automobilistica coreana ha inaugurato ala struttura insieme ad Autosantoro , concessionariache dal 1984 rappresenta un fiore all'occhiello per il ...È stato inaugurato ail primo centrodedicato alla mobilità elettrica in Italia. Si tratta dell'Autosantoro Electrified, che si occupa di vendita, assistenza e ricambi esclusivamente per i modelli ...

Hyundai, a Salerno il primo hub della mobilità elettrica. Da Autosantoro vendita, assistenza e ricambi per aut Il Messaggero - Motori

SALERNO - La concessionaria del futuro, pronta a sfornare i veicoli protagonisti nella mobilità sostenibile, è stata inaugurata oggi a Salerno. A fare gli onori di casa il ...Si chiama Autosantoro Electrified ed è il primo Hub interamente dedicato alla mobilità elettrica di Hyundai in Italia ...