Honor X50 | specifiche complete rivelate tramite certificazione TENAA

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il prossimo 29 maggiopresenterà in Cina i nuovi smartphone90 e 90 Pro. Poco dopo il loro lancio, il produttore cinese prevede di lanciare altri due prodotti, come un device di fascia media chiamatoX50 e uno smartphone pieghevole chiamatoMagic V2. Il lancio dell’X50 è previsto per il prossimo mese di giugno, il dispositivo è già apparso nel database di, piattaforma dicinese, attraverso la quale sono emerse le suechiave. Andiamole a scoprire insieme. L’X50, che è apparso sucon il numero di modello ALI-AN00, presenta 163 x 75,5 x 7,98mm di dimensioni per 185gr. di peso. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici che offre una risoluzione 1.5K ...

Honor will unveil the Honor 90 and Honor 90 Pro smartphones on May 29 in China. Soon after its launch, the company reportedly plans to launch two other products, such as a mid-range phone called the ...