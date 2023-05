“Ho scoperto Cristina” Isola dei Famosi | colpo di scena di Helena | “Ecco su cosa sta mentendo”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lo showbiz sarà sicuramente un ambiente ambito quanto invidiato da sempre. Ma le stelle che ne fanno parte, almeno le più pure, farebbero a cambio con qualche sconosciuto. Non ci si può fidare di nessuno e soprattutto nei reality, come L’dei2023.Prestes ha smascheratoScuccia. Sin dagli inizi dell’avventura televisiva in Honduras, sembrava esserci una fantastica sintonia traPrestes e l’ex SuorScuccia. Tutto era più leggero per la 34enne, quando scherzava con la sua nuova amica, a L’dei2023. Eppure, è bastato qualche attrito perché l’altra la sbugiardasse.dei2023,Prestes smaschera...

che male ho fatto a - riportano i colleghi di Biccy.it - Prima era sempre carina e ora è cambiata. Io l'ho vista troppo angosciata, non si fida, non è il suo lato umano bello. Ho...

Con chi è fidanzata Cristina Scuccia: l'accusa di Helena Prestes Tag24

Con chi è fidanzata Cristina Scuccia Helena Prestes accusa l'ex suora di aver mentito in diretta nel programma. Gian Maria ci rimane male.Dopo l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha smascherato Cristina Scuccia: non è single e in puntata ha mentito.