Ho rischiato la vita Zaccheroni svela la grande paura

(Di venerdì 26 maggio 2023) «Sono vivo per miracolo ma del mese in terapia intensiva non ricordo nulla»: nella sua prima intervista dalla caduta in casa il 10 febbraio, Albertoha raccontato al Corriere della Sera la sua lenta ripresa. Spiega di avere ancora un deficit con la memoria a breve ma di aver ripreso a fare lunghe passeggiate e a guardare le partite in tv. «Mi ha trovato mia moglie Fulvia accasciato a terra, in fondo alle scale», ha rievocato l'ex allenatore di Lazio, Milan, Inter, Torino e Juventus e ct del Giappone, «sono ruzzolato per 8-10 gradini e lei dice che ero in un lago di sangue, con la testa aperta e un occhio fuori dall'orbita». Una caduta rovinosa forse nel tentativo di proteggere la cagnolina del figlio Luca: «Si pensa che l'avessi in braccio e mi sia proteso in avanti per proteggerla dal tonfo». «Hola, non ...