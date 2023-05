Highlights diciannovesima tappa Giro d’Italia 2023 | vince Buitrago | duello Roglic-Thomas VIDEO

Glidella diciottesima tappa del Giro d'Italia 2023 , la Oderzo - Val di Zoldo di 161 km, in ... Ecco il video dei momenti salienti e degli attacchi dellatappa del Giro d'...Se avesse raccolto in gara quanto seminato in qualifica, Sam Lowes oggi nella sua bacheca avrebbe esposto almeno un titolo in Moto2 . A Jerez s'è preso ladi una carriera in cui fin qui ha vinto nove volte. La bilancia non pende a suo favore, velocissimo ma poco concreto, l'inglese domenica potrebbe sorprendere in senso inverso, dal ...Glidella diciottesima tappa del Giro d'Italia 2023 , la Oderzo - Val di Zoldo di 161 km, in ... Ecco il video dei momenti salienti e degli attacchi dellatappa del Giro d'...

Highlights diciannovesima tappa Giro d'Italia 2023: vince Buitrago ... SPORTFACE.IT

Gli highlights della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Oderzo-Val di Zoldo di 161 km, in cui uno strepitoso Filippo Zana ha conquistato la sua prima vittoria nella corsa rosa battendo il f ...La KTM fa sempre più sul serio. Jack Miller è infatti risultato il pilota più veloce anche al termine della seconda sessione delle prove libere valide per il GP di Francia, quinta tappa del Motomondia ...