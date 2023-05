Helena sbugiarda Cristina | “Sta con una donna… ha mentito!” | cosa è successo dopo la diretta dell’Isola e lo stupore di Gian Maria

(Di venerdì 26 maggio 2023)Prestes ha vuotato il sacco facendo delle importanti rivelazioni suScuccia, la naufraga più “attenzionata” di questa edizione molto soft de L’Isola dei Famosi 2023. Isola dei Famosi,: “Sta con una donna: ha, all’Isola di Sant’Elena conSainato (che ha svelato di essere proprio interessato a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Isola dei Famosi,Cristina: 'Sta con una donna: ha mentito!', all'Isola di Sant'Elena con Gian Maria Sainato (che ha svelato di essere proprio interessato a Cristina ), ha ...Isola dei Famosi,Cristina: 'Sta con una donna: ha mentito!', all'Isola di Sant'Elena con Gian Maria Sainato (che ha svelato di essere proprio interessato a Cristina ), ha ...

Helena sbugiarda Cristina: "Sta con una donna, ha mentito!", il retroscena Blog Tivvù

Cristina Scuccia sta mentendo all'Isola pur di vincere Helena non ha dubbi e dopo quello che le ha detto Sainato pensa che l'ex suora sia una grande bugiarda ...Gf Vip 7, scambio di frecciatine social tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia (che pubblica una chat che sbugiarda la vincitrice del reality ... quando arriverà in Honduras per fare una sorpresa ...