Ha un malore sul balcone | perde l’equilibrio e precipita | morta neomamma 31enne

(Di venerdì 26 maggio 2023) Unl’ha colpita mentre era sul, uscita per prendere un po’ d’aria: èin ospedale per le conseguenze della terribile caduta unadi origini indiane residente a Brescia. Neo mamma, secondo le ricostruzioni era in casa con i suoi due bambini piccoli quando ha avvertito un giramento di testa. Uscita sul, avrebbe persondo dal secondo piano dell’edificio in cui viveva in via Sorbana, nel quartiere Fiumicello di Brescia. Un salto nel vuoto di diversi metri che le ha causato danni gravissimi, rivelatisi fatali. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia: da quanto raccolto finora dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, sembra confermata l’ipotesi dell’incidente domestico.