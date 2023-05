... contro il Brentford, ma Pepin conferenza stampa spazia su vari argomenti, e sollecitato sul tema deldopo il caso Vinicius, affronta l'argomento 'a testa bassa'. "Il punto è che ...Queste le parole di: ' Tutti sappiamo in che posizione ci troviamo. Qualcosa che capita ... Sui fatti diaccaduti a Vinicius : ' E' un problema dovunque. E non riguarda solo il ...però è anche tornato sulla questionein Liga dopo i fatti che hanno visto protagonista Vinicius Jr. contro il Valencia .: "Prima ci concentreremo sullo United, poi verrà ...

Guardiola, razzismo conoscendo Spagna non sono ottimista - Calcio Agenzia ANSA

"Il problema è che il razzismo c'è da tutte le parti, non solo in Spagna con Vinicius Junior. Dovrebbero imparare dalla Premier, qui sono molto rigidi, e sanno ciò che va fatto. Ma è un problema da tu ..."Il problema è che il razzismo c'è da tutte le parti, non solo in Spagna con Vinicius Junior. Dovrebbero imparare dalla Premier, qui sono molto rigidi, e sanno ciò che va fatto. Ma è un problema da tu ...