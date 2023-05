Guardiola | «La Liga dovrebbe imparare dalla Premier sulla gestione del razzismo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 maggio 2023) Giorno di conferenza stampa anche per Pep Gaurdiola alla vigilia dell’ultima gara stagionale contro il Brentford. L’allenatore spagnolo ha parlato di quello che aspetterà i Citizens nelle prossime settimane,finale di Fa Cup contro lo United alla finale di Champions contro l’Inter.però è anche tornatoquestioneindopo i fatti che hanno visto protagonista Vinicius Jr. contro il Valencia.: «Prima ci concentreremo sullo United, poi verrà l’Inter» Intervistato sui prossimi impegni che avrà il Manchester City in calendario,ha risposto: «Per una finale conta più la qualità di come ti prepari: bisogna allenarsi meno, senza esagerare. Ho visto qualcosa di Inter la scorsa settimana, ma in questa mi sono concentrato ...