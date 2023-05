"Secondo la mia esperienza, ilmodo per preparare una finale è 'staccare' al massimo. Perfino i nostri fisioterapisti e i ... Pep, in conferenza stampa, sollecitato sulle due finali che ...Il maestro,, è ancora migliore dell'allievo, Arteta. Ultimo ballo per i Gunners all'... E allora l'obiettivo per gli uomini che hanno sognato e anche tanto è quello di congedarsi nel...Sapere di essere, in fondo ilpunto di partenza possibile. L'Inter, questa Inter, non ha ... Per far sì che la testa sia solo a come beffare Pepe un club che già pregusta la sua prima ...

Guardiola, il miglior modo per preparare una finale 'staccare' Agenzia ANSA

"Il problema è che il razzismo c'è da tutte le parti, non solo in Spagna con Vinicius Junior. Dovrebbero imparare dalla Premier, qui sono molto rigidi, e sanno ciò che va fatto. Ma è un problema da tu ...Pep Guardiola, in conferenza stampa, sollecitato sulle due finali che il Manchester City dovrà giocare a giugno (il 3 in FA Cup contro il Manchester United, il 10 con l'Inter per la Champions), spiega ...