“Guardate con chi è” Daniele Dal Moro fotografato in pieno centro Soffiata-bomba | “Oriana è furiosa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) Momenti di tensione traDale la fidanzataMarzoli. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip stanno vivendo una intensa relazione, ma nelle ultime ore qualcosa è andato storto e a causa dei fan un po’ troppo impiccioni pare che ci sia stata una pesante lite. A svelare le cose proprio Dal, che in queste ore, a seguito di si è visto anche sospendere il suo account Twitter. In queste ore qualcuno ha segnalato dei like diDala una ragazza e la fidanzata si sarebbe infastidita. Lo screen è stato pubblicato dall’influencer Deianira Marzano e l’ex gieffino è sbottato: “Il follow l’ho tolto (come sempre per colpa vostra) perchéha iniziato a stressarmi l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. ...