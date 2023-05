Ilpunta a rilanciare in Italia e nel mondo Select, il marchio del suo bitter, ingrediente essenziale dello spritz veneziano. E lo fa partendo proprio da Venezia, città natale dell'......ARMENIA PREMIER LEAGUE Lernayin Artsakh - Ararat 0 - 3 (Finale) BULGARIA PARVA LIGA -...00 Corea del Sud U20 - Honduras U20 23:00 Iraq U20 - Tunisia U20 23:00PRVA CRNOGORSKA LIGA ...Apre a Venezia Ca' Select, l'esclusiva casa di Select Aperitivo. L'importante investimento dipermette così di valorizzare la cultura e le maestranze veneziane. L'inaugurazione di Ca' Select dà simbolicamente il via alla Select Spritz Week

Gruppo Montenegro, da Venezia parte il rilancio dell'aperitivo Select ... Il Sole 24 ORE

Milano, 26 mag. (askanews) - Il gruppo Montenegro punta a rilanciare in Italia e nel mondo Select, il marchio del suo bitter, ingrediente essenziale dello spritz veneziano. E lo fa partendo proprio da