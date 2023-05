Grande Fratello Vip | Daniele Dal Moro è una furia contro gli Oriele troppo invadenti | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 26 maggio 2023) Allora grazie ragazzi, ve lo dico subito, io vi ringrazio perché nonostante il GF Vip sia finito da un po’, voi continuate a sfamare la nostra voglia di trash.Dalieri sera è sbroccato su Twitter,i fan della coppia formata da lui e Oriana Marzoli. Tutto ha avuto inizio quando dei fan hanno avvisato Oriana cheaveva iniziato a seguire e a mettere like ad una ragazza di nome Michelle. “Bebè chiedi spiegazioni aperché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi (per farsi notare probabilmente)“. Oriana ha chiesto privatamente spiegazioni al suo fidanzato e lui ha pensato bene di rendere tutto pubblico, non facendo fare una bella figura anche a lei “Il follow l’ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha già ...