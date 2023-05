GP Monaco | Libere 2 F1 | c’è Verstappen davanti a Leclerc e Sainz

(Di venerdì 26 maggio 2023) Si è chiuso poco fa il pomeriggio di Formula 1 con la seconda sessione di proveche ha dato qualche indicazione in più rispetto alla mattinata. Chi aveva dato per ‘sfavorito’ Maxha dovuto ricredersi ancora una volta, dal momento che il pilota della Red Bull ha fatto segnare il tempo più veloce con 1:12.462, appena 65 millesimi meglio di Charles, che ha chiuso secondo. Terza piazza invece per Carlosche però si è scontrato contro il muro a circa 14? dalla fine delle prove. Non impressiona invece Sergio Perez, rimasto piuttosto indietro ovvero settimo, mentre ai piedi del podio si è piazzato Fernando Alonso, pronto ad uscire fuori in gara. Ecco dunque i risultati delle2 di F1 del GP di. GP...

I risultati e la classifica delle prove2 del Gran Premio di2023 , di scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Il miglior tempo della sessione porta la firma di Max Verstappen , che scaccia i dubbi della prima sessione (in ...Dopo le due bandiere rosse sventolate nelle FP1, c'è stata una bandiera rossa anche nelle prove2 del GP dia Montecarlo 2023 di F1. Fatale l'errore di Carlos Sainz , che a 16 minuti dal termine della sessione ha messo la Ferrari nel muro. In uscita da una curva, il pilota ...Il weekend in pista del GP più glamour della F1 è iniziato con le FP1 terminate con la bandiera rossa causata dalla Williams di Albon, finita a muro. il più veloce delle prime provediè stato Carlos Sainz con la sua Ferrari davanti ad Alonso e Hamilton . Solo quinto Leclerc . Come ci si aspettava, ci sono stati diversi baci con i muri da parte delle vetture, dalla ...

Formula 1, GP Monaco 2023: la diretta delle prove libere a Monte-Carlo Sky Sport

I tempi delle seconde prove libere (FP2) che si sono disputate oggi a Monte Carlo, in vista del Gran Premio di Monaco F1 2023 che si correrà domenica 28 maggio. MONTE-CARLO, MONACO – MAY 26: Max ...da Monte Carlo, MonacoE' finita nel peggiore dei modi la giornata di prove libere di Carlos Sainz. Lo spagnolo è sembrato in palla per tutto il venerdì, e già questa mattina ha baciato il muretto all' ...