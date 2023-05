GP Monaco | Libere 1 F1 | bene la Ferrari con Sainz | indietro Verstappen

(Di venerdì 26 maggio 2023) È finalmente iniziato ufficialmente il lungo weekend che ci traghetterà tra le leggendarie vie cittadine del Principato. Il GPha mandato in pista, infatti, le1 di Formula 1 in questo venerdì che ha introdotto il Circus in quel di Montecarlo. Cosa è successo nel primo round? Laè parsa in forma, con Carlosche ha staccato il miglior tempo mettendosi alle spalle tutto il resto del gruppo. Al secondo posto si è posizionato Fernando Alonso sulla sua Aston Martin fresca di accordo con Honda dal 2026, mentre ha completato il primo podio Lewis Hamilton su Mercedes. Quarto Sergio Perez su Red Bull, mentre i due piloti più attesi (per ragioni diverse) sono soltanto quinto e sesto: l’idolo di casa, Charles Leclerc, non ha fatto registrare troppi acuti, mentre il campione del mondo Max ...

Parte forte la Ferrari a Montecarlo. Nelle prime libere del Gp di Monaco il più veloce è lo spagnolo Carlos Sainz che chiude in 1'13"372 davanti al connazionale Fernando Alonso (1'13"710) su Aston Martin. Terzo l'inglese Lewis Hamilton (1'14"035). Nella prima sessione di prove a Montecarlo, la Ferrari di Carlos Sainz è riuscita a mettere le ruote davanti a tutti con il tempo di 1.13.372. Ha staccato di 338 millesimi la Aston Martin di Fernando Alonso. Al terzo posto Lewis Hamilton su Mercedes.

