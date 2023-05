GP Imola | rimborso biglietto e opzione voucher per Monza | come e quando fare richiesta

Sono state rese note le modalità diper tutte le persone che avevano acquistato i biglietti per il GP di, annullato per maltempo lo scorso weekend. La tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna ha lasciato un segno in ...A renderlo noto Aci e TicketOne, che hanno fissato le procedure per rendere operativo ildei biglietti per il Gp non disputato a. Resta valida la possibilità, per i possessori dei ...... oppure optare per un voucher che consenta l'acquisto di un tagliando per un evento organizzato da ACI Sport come, ad esempio, il GP di Monza 2023 o quello di2024. Una procedura di...

Rimborso biglietti Imola: c'è pure l'opzione di un voucher per il GP di Monza La Gazzetta dello Sport

Dal 30 maggio sarà possibile richiedere il rimborso del biglietti del GP di Imola annullato. L’Automobile Club d’Italia e TicketOne hanno fissato le procedure per rendere operativo il rimborso degli ...L’Automobile Club d’Italia e TicketOne hanno fissato le procedure per rendere operativo il rimborso dei biglietti del Qatar ...